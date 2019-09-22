في اليوم الوطني الـ89.. السعودية والإمارات شراكة استراتيجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اليوم الوطني السعودي الـ89 يأتي وسط تعاون وتكامل كبيرين بين السعودية والإمارات. هذا التعاون يعكس العلاقات المتينة الضاربة في جذور التاريخ، وتعززه روابط الدم والإرث والمصير المشترك. العلاقة السعودية الإماراتية تمثل صمام أمان للمنظومة الإقليمية. الفضل في تأسيس العلاقات الإماراتية السعودية يرجع إلى المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، اللذين حرصا على توثيقها باستمرار وغرسها في ذاكرة الأجيال المتعاقبة. التحالف السعودي الإماراتي وجد ليبقى.

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