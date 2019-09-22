الان تتابع عاجل.. إيران قد تفرج عن الناقلة المحتجزة لديها اليوم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 37 دقيقة - 3:01 م, 22 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 قال الرئيس التنفيذي للشركة المالكة للناقلة المحتجزة لدى إيران والتي ترفع علم بريطانيا، إنه تلقى معلومات باحتمال الإفراج عنها اليوم، حسب ما أعلنه التليفزيون السويدي.

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