الأردن: "إضراب المعلمين" يدخل أسبوعه الثالث

الأحد 22 سبتمبر 2019

دخل إضراب المعلمين في الأردن، اليوم الأحد، أسبوعه الثالث، حيث ما زال المعلمون يتمسكون بقرار الإضراب الذي اتخذته نقابة المعلمين للمطالبة بعلاوة مهنة نسبتها 50% على رواتبهم. وترأس رئيس الوزراء عمر الرزاز، أمس السبت، اجتماعاً للفريق الوزاري المعني بمتابعة ملف إضراب المعلمين لمناقشة آخر المستجدات. وكانت وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، أكدت في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن الحكومة قدمت مقترحاً الخميس الماضي إلى نقابة المعلمين، في مبادرة تقوم أهدافها على الارتقاء بالوضع المعيشي للمعلمين وتطوير العملية التربوية ومخرجاتها. وقالت غنيمات: "ما يهمنا في هذه اللحظة هو تعليق الإضراب وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، وأن الحكومة منفتحة على الحوار والجلوس مع نقابة المعلمين لمناقشة مختلف التفاصيل، وصولاً إلى علاقة صحية بين الحكومة ونقابة المعلمين". وكانت النقابة، أكدت أن الإضراب سيستمر لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين. وبدأ المعلمون في الأردن مطلع الأسبوع قبل الماضي إضراباً مفتوحا عن العمل للمطالبة بزيادة في علاوة المهنة بـ50% على الرواتب الأساسية. وجاء الإضراب بعد فشل لقاءات واجتماعات واتصالات، جرت بوساطة نيابية، بين نقابة المعلمين والحكومة.

