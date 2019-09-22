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الجامعة العربية تدين الحادث الارهابي بمدينة كربلاء العراقية 

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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الأحد 22 سبتمبر 2019

الجامعة العربية

الجامعة العربية

الجامعة العربية تدين الحادث الارهابي بمدينة كربلاء العراقية 

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الخليج 365 - متابعات

دانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الحادث الارهابي الذي وقع بمدينة كربلاء العراقية والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من القتلى والمصابين.

 

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وقالت الجامعة العربية في بيان لها ، اليوم الاحد ، "ان العراق بذل تضحيات هائلة من اجل دحر التنظيمات الارهابية واستعادة الحياة الطبيعية لسكانه".

 

واضاف البيان "أن تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية (داعش) يعاني الهزيمة ويمارس تكتيكات اليأس"..مؤكدة ان العراق يسير على الطريق الصحيح من اجل استعادة الأمن والاستقرار.

 

واعربت الجامعة العربية عن تضامنها مع العراق حكومة وشعبا في مواجهة اجرام عصابات الارهاب والتطرف.

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