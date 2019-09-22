السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيتي تهنئة من أخيهما الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، بمناسبة اليوم الوطني ال89 للمملكة.
وأشاد في برقيتيه بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لبلاده في مختلف المراحل والظروف، وعلى مختلف المستويات والأصعدة، وفي هذه المرحلة الراهنة، كما كانت كذلك على الدوام من خلال أوجه الدعم المختلفة للشعب اليمني، في إطار قيادتها لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
وقال: وقبل هذا وذاك نعبر عن اعتزازنا للتضحيات الجسيمة التي قدمتها المملكة لليمن "أرضا وإنسانا" لتجسيد واحدية الهوية والهدف والمصير المشترك، معربا عن موقف بلاده الذي لا يتزحزح كداعم وحليف للمملكة في وجه التحديات والتربصات التي تحاول عبثا الأيادي الإيرانية وأدواتها المارقة من تعكير صفو واستقرار أمن المملكة.
وأكد الرئيس اليمني مكانة المملكة العربية السعودية وما تمثله من قيمة للعالم العربي والإسلامي، من خلال إسهاماتها وأياديها البيضاء تجاه الجميع، معربا باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أحر التهاني وأطيب التمنيات لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني ال89 للمملكة، متمنيا لهما موفور الصحة والسعادة.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتلقيان برقيتي تهنئة من الرئيس اليمني بمناسبة اليوم الوطني ال 89 للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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