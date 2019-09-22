خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية تهنئة من أمير دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني الـ 89

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة من أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

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وأشاد أمير الكويت بما تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من نهضة تنموية بارزة وانجازات حضارية شملت مختلف المجالات، عززت من المكانة الإقليمية والدولية الرفيعة التي تتبوؤها، سائلا المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية، وأن يحقق للمملكة وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

ونوه بعمق أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة والراسخة، وعلى عرى الروابط الأخوية التي تجمع القيادتين والشعبين الشقيقين.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي تهنئة مماثلتين من نائب أمير دولة الكويت وولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، مشيدين بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وبما حققته المملكة من إنجازات تنموية شملت الميادين كافة.