القيادة تتلقى برقيات تهان من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونائبه وولي عهد أبوظبي بمناسبة اليوم الوطني الـ89

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - أبوظبي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة من أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

Advertisements

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقيتي تهنئة مماثلتين من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيات تهان من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

كما تلقى ولي العهد برقيتي تهنئة مماثلتين من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.