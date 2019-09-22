شكرا لقرائتكم أزمة بريطانية.. هل يعلق 600 ألف مسافر خارج ديارهم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن حكومته وضعت خطط طوارئ في حالة فشل محادثات إنقاذ شركة توماس كوك للرحلات، وسعى لطمأنة المصطافين بأنه لن تتقطع بهم السبل خارج بلادهم.

وأبلغ هيئة الإذاعة البريطانية "سننتظر لنرى ونأمل أن تتمكن (توماس كوك) من الاستمرار لكن على أي حال، وكما هو متوقع، لدينا خطط طوارئ تكفل لنا في أسوأ الأحوال أن ندعم جميع من قد تتقطع بهم السبل".

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أخفقت شركة السياحة والسفر البريطانية "توماس كوك غروب" Thomas Cook Group في إيجاد تمويلات خاصة إضافية لتجنب إفلاسها، ولم يبق أمامها سوى خيار انتظار دعم حكومي غير محتمل.

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة "فرانس برس" أن الشركة لن تحصل على مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني إضافي من المستثمرين، اعتُبر ضرورياً في إطار خطة إنقاذ مستدامة لها، ولذلك تبقى الفرصة الأخيرة لتجنب الإفلاس هي موافقة الحكومة على ضخّ هذا المبلغ في الشركة.

وسيجتمع مجلس إدارة الشركة اليوم وفي حال انهيارها، سيتوجب عليها فوراً تنظيم إعادة 600 ألف سائح من المتعاملين معها حول العالم، بينهم 150 ألف سائح بريطاني، بحسب ما ذكرته مصادر لـ Financial Times.