القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً عابراً بالبحر المتوسط

الموجز

قامت القوات البحرية المصرية والفرنسية بتنفيذ تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط.

ويأتي التدريب المصري الفرنسي المشترك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة، لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.

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وذكرت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" أن التدريب المشترك تضمن تنفيذ العديد من الأنشطة، منها تشكيلات الإبحار، والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتنفيذ رماية المدفعية للتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها بالمناطق الخطرة، وتنفيذ سيناريوهات لمجابهة مختلف التهديدات، وكذا التدريب علي أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، بالإضافة إلة تنفيذ نشاط تدريبى للنقل العمودي للأفراد والمعدات بواسطة الطائرات الهل.

وأضافت الوكالة أن التدريب يستهدف صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والفرنسى، ما يسهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلًا البلدين.

وتأتى هذه التدريبات فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة، لتبادل الخبرات، والتعرف على المستجدات في العمليات القتالية البحرية، للوصول إلى أعلى معدلات الأداء والكفاءة القتالية