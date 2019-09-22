الطبش: للعمل على تحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال

دعت عضو كتلة "المستقبل" ​رولا الطبش​ إلى "العمل على تحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال بالحقوق كما بالواجبات، انطلاقا من ​الدستور اللبناني​ الذي يساوي بين كل المواطنين ومن مبدأ العدالة الاجتماعية، وانطلاقا من كون المرأة أكثر من نصف المجتمع بل شريكة أساسية بالوطن، بل هي من تصنع المستقبل".

وخلال احتفال أسرة ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات بتخرج طلابها للعام الدراسي 2018-2019 على مسرح الثانوية، دعت الخريجات إلى اخيار "اختصاصات تتناسب مع شخصيتهن ومع سوق العمل"، وقالت: "احلمن وادرسن وانجحن وأبدعن بمهنكن، واعلمن أن طاقاتكن وقدراتكن تساوي قدرات الشباب وأحيانا تتعداها في أمور عدة".

وأشارت إلى أنه "صحيح أن لبنان يمر بأزمة اقتصادية صعبة، وصحيح أن الوضع الاجتماعي والتربوي والأكاديمي بحاجة لعمل وجهد كبيرين، لكن دعونا لا ننسى أن اللبنانيين أبدعوا في كل المجالات، في العلم والمهن والاختراعات، في لبنان وفي كل العالم، لذلك كونوا واثقين بأن لبنان سينهض من أزماته، وسيأتي يوم نحصد فيه ثمار أعمالكم الخيرة".

كما أكدت "أن التعليم هو الرسالة الأساسية للمجتمع، وأولادنا يستحقون تعليما افضل يواكب كل جديد في عالم التربية، وفي العام الدراسي الماضي قمت بجولات على الثانويات و​المدارس الرسمية​ في بيروت وعرمون واطلعت من المديرين على وضعها، ولمست أن معظمها يعاني من غياب الدعم اللوجستي لها ومن نقص في المعدات اللازمة للمختبرات والتطور التكنولوجي لمواكبة التعليم والتطور العلمي".

ولفتت إلى أنه "ليس خافيا على أحد، كنا في إجتماع منذ يومين مع الرئيس الحريري الذي وضع خطة لجعل المدرسة الرسمية نموذجية من أجل ادخال التكنولوجيا إليها بالإضافة إلى تحسين المناهج لانخراطها في لإقتصاد الرقمي، ففي ظل الظروف المعيشية الخانقة التي تمر بها البلاد، لا بد من اعادة الثقة إلى المدارس الرسمية ليستطيع الأهالي تسجيل أولادهم فيها ومتابعة دراستهم، لذلك أجدد دعوتي الجميع إلى ضرورة القاء الضوء على هذه المدارس ودعمها".