القصيفي غادر إلى أستراليا حيث سيلقي محاضرة بعنوان: "صحافة الانتشار في خدمة لبنان"

غادر نقيب محرري ​الصحافة​ اللبنانية ​جوزيف القصيفي​ إلى ​أستراليا​، بدعوة من "المركز الثقافي الأسترالي العربي- منتدى بطرس العنداري"، حيث يلقي محاضرة بعنوان: "صحافة الانتشار في خدمة لبنان" في الخامس والعشرين من أيلول الحالي، في قاعة جمعية "كفرحلدا" ب​سيدني​.

وستكون الزيارة مناسبة للقاءات يجريها النقيب القصيفي مع الصحافيّين والإعلاميّين الأستراليّين- اللبنانيّين، للبحث في سبل التنسيق وتوطيد العلاقات بينهم وبين زملائهم الصحافيّين والإعلاميّين في الوطن الأم.