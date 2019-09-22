القصيفي غادر إلى أستراليا حيث سيلقي محاضرة بعنوان: "صحافة الانتشار في خدمة لبنان"

غادر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي إلى أستراليا، بدعوة من "المركز الثقافي الأسترالي العربي- منتدى بطرس العنداري"، حيث يلقي محاضرة بعنوان: "صحافة الانتشار في خدمة لبنان" في الخامس والعشرين من أيلول الحالي، في قاعة جمعية "كفرحلدا" بسيدني.
وستكون الزيارة مناسبة للقاءات يجريها النقيب القصيفي مع الصحافيّين والإعلاميّين الأستراليّين- اللبنانيّين، للبحث في سبل التنسيق وتوطيد العلاقات بينهم وبين زملائهم الصحافيّين والإعلاميّين في الوطن الأم.
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