الجمارك ضبطت بطرابلس "بيك-آب" كان ينقل كميات كبيرة من اللحوم السورية المهربة

تمكّنت قوة من ​المديرية العامة للجمارك​، في خلال مكمن في ​طرابلس​، من ضبط "بيك-آب" كان ينقل كميّات كبيرة من اللحوم السورية المهرّبة في مخبأ سرّي داخله.

وقد تمّ حجز "البيك-آب" واقتياده مع السائق لإجراء اللازم ومخاطبة القضاء المختص.

مع الإشارة إلى أنّ اللحوم كانت شبه فاسدة وغير موضّبة بالطرق الصحيّة اللازمة.