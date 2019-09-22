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تمكّنت قوة من المديرية العامة للجمارك، في خلال مكمن في طرابلس، من ضبط "بيك-آب" كان ينقل كميّات كبيرة من اللحوم السورية المهرّبة في مخبأ سرّي داخله.
وقد تمّ حجز "البيك-آب" واقتياده مع السائق لإجراء اللازم ومخاطبة القضاء المختص.
مع الإشارة إلى أنّ اللحوم كانت شبه فاسدة وغير موضّبة بالطرق الصحيّة اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك ضبطت بطرابلس "بيك-آب" كان ينقل كميات كبيرة من اللحوم السورية المهربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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