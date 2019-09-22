السنيورة: السلوك الإرهابي لإيران تخطى كل الحدود والتصورات

لفت رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​ في بيان لمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ89 إلى انه "يحل اليوم العيد الوطني للسعودية وهي تتعرض هذا العام في امنها واستقرارها وسلامة منشآتها لعدوان ​إيران​ي غاشم. وإننا اذ نستنكر أشد الاستنكار وندين هذا التعرض لبلاد الحرمين الشريفين ولقيادتها، وليس ذلك للمرة الأولى، فإننا ندعو لاستنفار شامل من جانب ​الدول العربية​ والإسلامية وكذلك الدول الصديقة من أجل ردع هذا العدوان الموصوف والمتكرر".

ورأى انه "تخطى هذا السلوك الإرهابي لإيران كل الحدود والتصورات وتكاد هذه الهجمة الإيرانية تصبح مماثلة للهجمة العدو الإسرائيلي على ​فلسطين​ وبلاد العرب، إذ ينال هذا العدوان الايراني المتكرر من استقلال وسيادة وحرية وأمن واستقرار أكثر من بلد عربي. والذي أصبح واضحاً هو أن هذا العدوان لن ينكبح جماحه إلا بوقفة تضامنية عربية وإسلامية من حول المملكة موئل العرب والمسلمين لردع هذا العدوان المتكرر والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة والدول العربية والعودة الى احترام حق الجوار والاخوة الاسلامية".

وقال: "إن الملفت للانتباه وبالتالي الاستنكار هذا الامعان بالدعم لإيران في عدوانها وكذلك الاستمرار في التهجم على المملكة اللذان يمارسهما الأمين العام ل​حزب الله​ في ​لبنان​ وهو السلوك الذي أصبح لديه ثابتاً ومستمراً بما يؤدي الى زعزع الاستقرار الوطني والأمني والاقتصادي والمالي والنقدي للبنان".