يازجي رعى وضع حجر الأساس لكنيسة سيدة والدة الاله ولمتحف المتروبوليت صيقلي بزحلة

رعى بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس البطريرك ​يوحنا العاشر يازجي​، وضع حجر الأساس لكنيسة سيدة والدة الاله ولمتحف المتروبوليت نيفن صيقلي للأيقونات البيزنطية في زحلة، بحضور ممثّلين عن الرؤساء الثلاثة ووزراء ونواب حاليّين وسابقين، محافظ ​البقاع​، شخصيّات سياسيّة وأمنيّة وقضائيّة ودينيّة وحشد كبير من أبناء ​مدينة زحلة​.

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