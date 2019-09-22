البخيتي: وقف استهداف السعودية هو لإعطائها فرصة لتخرج من الورطة بماء الوجه

شدّد عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" محمد البخيتي، على أنّ "السعودية أصبحت في ورطة بسبب عدوانها على اليمن وحصاره، والهدف من مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط وقف استهداف أراضي السعودية بالطيران المسيّر والصواريخ الباليستّية والمجنّحة وأشكال الاستهداف كافّة، هو إعطاء فرصة مناسبة للسعودية للخروج من هذه الورطة بماء الوجه، كون المبادرة الّتي تقدّمنا بها هي وقف لإطلاق النار من جانب واحد أي من جانبنا، على أمل أن تستجيب السعودية لهذه المبادرة حيث لم نضع مدّة زمنيّة".
ولفت في حديث صحافي، إلى "أنّنا لم نشترط أيضًا شكل الرد السعودي وما يهمنا هو المضمون، الّرد الّذي يؤدّي إلى إنهاء العدوان ورفع الحصار"، مركّزًا على أنّ "الكرة في ملعب القيادة السعودية، ونأمل في أن تستفيد من هذه المبادرة والفرصة لأنّ وقف العدوان على اليمن اصبح مصلحة بين اليمن والسعودية، لأنّ مصلحة السعودية في تحقيق السلام أكثر من مصلحة اليمن لأنّه لم يوجد لدى اليمن الكثير ليخسره".
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