لاريجاني: هدف أميركا من تشكيل تحالف في مضيق هرمز هو نهب المنطقة

أكّد رئيس مجلس الشورى ال​إيران​ي ​علي لاريجاني​، أنّ "هدف ​الولايات المتحدة الأميركية​ من تشكيل تحالف في ​مضيق هرمز​، هو نهب المنطقة"، مركّزًا على أنّ "​الدول العربية​ عليها أن تعلم أنّ الولايات المتحدة تنظر إليها نظرة أداة وتتحدّث معها بلغة الإذلال".

ولفت في كلمة خلال ​العرض العسكري​ للقوات المسلحة في مدينة بندرعباس، إلى أنّ "جميع الدول الإسلامية أشقاؤنا، ونآمل بأن تقف جميع شعوب الدول الإسلامية، وبخاصة جيران إيران، إلى جانب بعضها البعض وأن تكون لدينا أفضل العلاقات وأن نستخدم قوّتنا وطاقتنا لمواجهة الأجانب والصهاينة". وشدّد على أنّ "الشعب الإيراني و​القوات المسلحة​ الايرانية تعتبر جميع الشعوب المسلمة أشقاء لها وتعتبر الكيان الصهيوني الغدّة السرطانيّة في المنطقة والعدو الرئيس للمسلمين، وتعتبر الدفاع عن ​الشعب الفلسطيني​ المظلوم واجب عليها".

وأعلن لاريجاني أنّ "القوات المسلحة الإيرانية مستعدّة لمساعدة الشعوب المسلمة وتعزيز الوحدة والاخوة وإيجاد الأمن المستدام في المنطقة"، موضحًا أنّ "أميركا والصهاينة هما عامل افتعال الازمات في المنطقة".