يونكر: مقتنع بأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي

لفت رئيس ​المفوضية الأوروبية​ ​جان كلود يونكر​، إلى "أنّه على قناعة بأنّ ​بريطانيا​ ستخرج من ​الاتحاد الأوروبي​"، مؤكّدًا من جديد أنّه "إذا حدث ذلك دون اتفاق، فستكون هناك حدود جديدة بين ​إيرلندا​ الشمالية وجمهورية إيرلندا".

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