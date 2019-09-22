الشركة السويدية المالكة لناقلة النفط المحتجزة لدى إيران تؤكد الافراج عنها اليوم

أعلنت الشركة السويدية المالكة للناقلة البريطانية المحتجزة من قبل إيران أنه تم إبلاغها باحتمال الإفراج عن الناقلة اليوم الأحد.

وأكّد إيريك هانيل، المدير التنفيذي لشركة "ستينا بولك"، لقناة SVT التلفزيونية السويدية "المعلومات، ومفادها أنهم سيطلقون سراح السفينة (ستينا إيمبيرو) خلال ساعات.، مشيرا الى ان هذا يؤكد أن القرار السياسي بشأن الإفراج عن السفينة قد تم اتخاذه".

وكانت السلطات الإيرانية احتجزت ناقلة "ستينا إمبيرو" التي كانت تبحر تحت العلم البريطاني، في مياه مضيق هرمز، قائلة إن الناقلة "انتهكت قوانين الملاحة الدولية". وجاء احتجاز الناقلة البريطانية وطاقمها المكون من 23 شخصا، في 19 آب الماضي، بعد أسبوعين من احتجاز ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق في عملية عسكرية شارك فيها عناصر من سلاح مشاة البحرية البريطاني.

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