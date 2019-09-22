شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تطالب بتحريك دعوات قضائية عالمية ضد قنوات الإخوان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبرت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن إذاعة قناة الجزيرة فيديوهات مفبركة تدعى وجود مظاهرات فى مصر، يؤكد نيتها الخبيثة في تصدير حالة غير حقيقية عن الوضع للمواطنين.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الجزيرة وقنوات الإخوان فقدوا مصداقيتهم فى مصر منذ فترة طويلة، إلا أن ما يقومون به حاليا من محاولات مستميتة لبث الفتنة وإدعاء الأكاذيب يجب أن يوجه رسالة إلى المواطنين بأن هذه القنوات مأجورة وتعمل ضد مصلحة الدولة.
وطالبت النائبة، بتحريك دعاوى قضائية عالمية ضد هذه القنوات، لمعاقبتهم على بث محتوى كاذب ويستهدف ضرب استقرار الدولة، مؤكدة ان وعي المواطن المصري ومعرفته النوايا الخبيثة لهذه القنوات جعله يفطن إلى ما تقوم به من أكاذيب.
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