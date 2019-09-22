الهروب الأخير.. مصرع لص غرقا في ترعة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي لص مصرعه غرقا في ترعة المريوطية بالهرم لدى محاولته الهرب من قبضة الأهالي.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب بمياه ترعة المريوطية.

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دفع مدير الغدارة بقوات الإنقاذ النهري، وأمكن انتشال الجثة وتبين أنها لشاب في العقد الثاني من العمر، يرتدي كامل ملابسه، ولا وتجد به إصابات ظاهرية.

تحريات المباحث توصلت إلى أن المتوفي يمارس نشاطا إجراميا في خطف حقائب السيدات أثناء سيرهن بالطريق العام، إلا أن الأهالي طاردوه حتى سقط بدراجته النارية في الترعة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.