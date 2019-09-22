"الجيزة من فوق".. سيولة مرورية في أول يوم دراسة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رصدت كاميرات المراقبة التابعة للإدارة العامة لمرور الجيزة، سيولة مرورية في غالبية المحاور والميادين الرئيسية، اليوم الأحد.

تزمانا مع بدء العام الدراسي الجديد، عزز رجال المرور تواجدهم بالمحاور والميادين تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة.

القيادات الميدانية تواجدت في الشوارع الرئيسية منذ الساعات الأولى للصباح لمراقبة تنفيذ الخطة الموضوعة، والعمل على تسهيل وصول المواطنين إلى مقار عملهم، والتلاميذ إلى مدارسهم.

ولم تسجل شاشات غرفة عمليات مرور الجيزة أي حوادث تصادم داخل نطاق المدينة، وسط انتشار سيارات الإغاثة لسرعة التدخل في حالة الطوارئ لاسيما كوبري الجيزة المعدني ومحور صفط اللبن وميدان الكيت كات.