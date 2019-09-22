‬انطلاق ماراثون سباق الدراجات بجامعة جنوب الوادي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

انطلقت منافسات ماراثون سباق الدراجات الهوائية بجامعة جنوب الوادي، برعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والذى نظمته الجامعة بمشاركة طلاب الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق، تشجيعاً لاستخدام الدراجات كوسيلة للتنقل داخل وخارج الجامعة، وتماشياً مع خطة وزارة التعليم العالي.

وأكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، أن الهدف من تنظيم سباق الدراجات الهوائية، هو تشجيع طلاب الجامعة على ممارسة الرياضة والتي تعمل على رفع اللياقة البدنية لدى الطلاب، وحرصاً من إدارة الجامعة على تنوع الأنشطة الطلابية على مدار العام الدراسي.

ودعا رئيس الجامعة الطلاب للمشاركة فى كافة الأنشطة الطلابية التى تنظمها الجامعة على مدار العام الدراسي.

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وأشار الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن 150 طالبا وطالبة شاركوا في السباق، بداية من قاعة المؤتمرات بالجامعة وانتهاءً بالصالة المغطاة بالقرية الأوليمبية .

وأعلن بدران فوز الطالب بلال مصطفى محمود من كلية التربية بالمركز الأول، وجاء في المرتبة الثانية الطالب محمود خالد فهيم من كلية التربية الرياضية، بينما حل كارم حجاج محمد من وزارة التربية والتعليم فى المركز الثالث.

وعلى مستوى الطالبات احتلت الطالبة ابتسام إبراهيم أحمد من كلية التربية الرياضية المركز الأول والطالبة مروج محمد أبو الحسن من كلية التربية الرياضية المركز الثاني، وجاءت الطالبة أميرة حسين من كلية التربية فى المركز الثالث.

وفى نهاية السباق وزع الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق، والدكتور أحمد كمال نصاري عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور علي الدين القصبي منسق عام الأنشطة الطلابية الجوائز على الطلاب.