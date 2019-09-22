"نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي يتفقد سير العملية التعليمية بطب بنات أٍسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تفقد الدكتور أسامة محمد عبد الرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي، صباح اليوم الأحد، سير العملية التعليمية بكلية الطب بنات بأسيوط، للاطمئنان على انتظام الدراسة.

ورحب نائب رئيس جامعة الأزهر، بالطالبات وتمنى لهن التوفيق والنجاح، واستمع لهن ووعد بتذليل كافة الصعوبات، والمشكلات التي تواجههن، وأكد على بدء التسكين بالمدينة الجامعية يوم الثلاثاء المقبل، طبقا للجداول المعلنة.

وطالب نائب رئيس جامعة الأزهر، الطالبات بضرورة الاهتمام بحضور المحاضرات والتركيز في المذاكرة، والابتعاد عن كل ما شأنه التأثير بالسلب على حسن سير العملية التعليمية.

ورافق نائب رئيس جامعة الأزهر، خلال الجولة، الدكتور عصام محمد عميد كلية الطب بنات، والمحاسب أحمد عباس الأمين العام المساعد لفرع الجامعة.​