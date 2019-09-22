محافظ الإسكندرية يصدر 8 توجيهات في أول أيام العام الدراسي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، بتشديد الرقابة على المدارس، لضمان تقديم خدمة تعليمية تنعكس على بناء جيل من الطلاب، واعٍ ومسلح بكل أنواع المعرفة.

جاء ذلك خلال تفقده عدد من مدارس إدارتي وسط وشرق الإسكندرية يرافقه يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم، اليوم الأحد، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية في أول أيام الدراسة.

وأصدر المحافظ خلال الجولة 8 توجيهات من أجل تحسين كافة الخدمات التعليمية للطلاب، وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، أبرزها تفعيل بنك المعرفة المصري لتحقيق أكبر استفادة للطالب والمعلم وولي الأمر، لمواكبة التطور التكنولوجي.

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وتضمنت التعليمات وضع علمي الجمهورية والمحافظة في مكان واضح بالمدرسة، وتفعيل توزيع الجدول المدرسي والإشراف اليومي، بالإضافة إلى عدم استخدام العنف مع التلاميذ واستخدام الأساليب التربوية الصحيحة.

كما شملت توجيهات المحافظ تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بتفعيل مجموعات التقوية لطلاب المدارس، وتسليم الكتب المدرسية للتلاميذ دون التقيد بربطها بسداد المصروفات والرسوم المدرسية.

ووجه المحافظ بإقامة ممشى خاص لذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص فصول لهم بالدور الأرضي حرصًا على سلامتهم، فضلًا عن سد العجز في جميع التخصصات بالإدارات التعليمية تنفيذاً للقرار الوزاري في هذا الشأن.

شارك في الجولة كل من أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء وحيد رضوان، رئيس حي شرق.