إيران: لن نقبل نتائج أى تحقيق أممي حول هجمات أرامكو

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، أن بلاده ليس لها أي علاقة بالهجمات على المنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو في السعودية.

وقال ظريف - في تصريحات أوردتها قناة العربية الحدث الإخبارية إن بلاده لا تقبل نتائج أي تحقيق تجريه الأمم المتحدة، لأنه لم يتم إعلامها بذلك، ولا على أي أساس

يقوم التحقيق.ولفت ظريف إلى أنه ستتم مناقشة الأمر مع الأمم المتحدة، مشددا على ثقته التامة بأن أي تحقيق نزيه تجريه الأمم المتحدة سيؤكد عدم قيام طهران بالهجوم، على حد تعبيره.وأكد أن بلاده لن تبدأ حربا، معربا عن ثقته بأن "من سيبدؤها لن يكون من ينهيها، وأن أي ضربة عسكرية ضد إيران ستؤدي إلى حرب شاملة".ووصف وزير الخارجية الإيرانية، موقف الولايات المتحدة بـ"الاستعراض"، واصفا دعوة الرئيس الأمريكي للنظام الإيراني لإبرام صفقة جديدة وشاملة بـ"غير المقبولة".وكان وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير أكد - أمس - أن لدى السعودية خيارات عدة للرد على الهجوم على معملي أرامكو، مشيرًا إلى أن إيران تشن حربًا على السعودية منذ ثورة الخميني.