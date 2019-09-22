انتشرت شرطة هونج كونج اليوم الأحد في محطة السكك الحديدية الرئيسية التي تخدم المطار، وذلك للحيلولة دون وقوع احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة تستهدف النقل الجوي.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن الشرطة صعدت من عمليات التفتيش في محاولة لمنع
بدورها، قالت هيئة المطار إنه "لن يسمح لأحد بركوب قطار المطار السريع إلا من وسط هونج كونج، وليس من شبه جزيرة كولون".
وتجمع الآلاف من المتظاهرين في أحد المجمعات التجارية بهونج كونج، وذلك بعد فرض السلطات القيود الجديدة على السفر بالسكك الحديدية .
وكانت الاحتجاجات في هونج كونج قد بدأت - في يونيو الماضي - بسبب مشروع قانون، قررت السلطات سحبه، كان من شأنه السماح بتسليم أشخاص إلى الصين لمحاكمتهم هناك .
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة هونج كونج تتخذ إجراءات عدة لمنع المتظاهرين من الوصول للمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.