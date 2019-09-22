القبض على الخلية المخططة لتفجير كربلاء بالعراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد القبض على الخلية المخططة للتفجير الذي وقع أمس الأول الجمعة، عند أحد مداخل محافظة كربلاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن - في

مؤتمر صحفي عقده داخل مقر الجريمة المنظمة- إن الجهات الأمنية قامت بنشاط مميز أسفر عن القبض على الخلية التي خططت لعملية التفجير في مدخل كربلاء، حسبما أفادت قناة (السومرية) العراقية.وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية قد أعلنت - أمس الأول - انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة قرب أحد مداخل كربلاء، ما أدى إلى مقتل 12 شخصًا وإصابة خمسة آخرين.