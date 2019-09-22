شاهد.. رجل يقتحم مسجدًا بسلاح في فرنسا ويصيب نفسه

اقتحم رجل، أمس السبت، المسجد الكبير بمدينة كولمار شرق فرنسا، بسيارته حاملًا معه سلاح أبيض وأصاب نفسه.

أعلنت سلطات "الرين العليا" في مقاطعة الألزاس أن رجلًا حاول بسيارته أن يقتحم مدخل المسجد الكبير قبيل الساعة 20.00 (18.00 بتوقيت غرينتش).

جرح الرجل بسلاح أبيض كان يحمله ولم يصب أحد سواه، والتحقيق جارٍ.

تم نقل المعتدي إلى المستشفى، كما سيخضع لجراحة، ونقلت وكالة "فرانس برس"، سيعاينه طبيب نفسي في أقرب وقت ممكن"، معتبرة أن المعلومات الأولية تفيد بأنه يعاني من مشاكل نفسية، وبحسب معلومات غير مؤكدة من شهود عيان فإنه هتف "الله أكبر".

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تجري التحقيقات حول السيارة التي كان يقودها، كما تم التأكيد على عدم وقوع أي جرحى، على رغم وجود أشخاص في المسجد حينها.

وبعد معاينة السيارة، أعلنت السلطات أنها لم تحتوِ على متفجرات.