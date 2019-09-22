اخبار العالم

مقتل طفل وإصابة 11 شخصاً في انفجار شمال أفغانستان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال مسؤولو أمن أفغانستانيون إن انفجاراً وقع بإقليم باروان شمال أفغانستان، ممّا أسفر عن مقتل طفل وإصابة 11 آخرين. طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وقال نصرت رحيمي، أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية إن عبوة ناسفة انفجرت حوالي الساعة الرابعة و20 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي أمس السبت، في قرية "شاه ماست كالاندار"، مضيفاً أن الانفجار أسفر عن مقتل طفل وإصابة 11 آخرين على الأقل.

اقرأ أيضاً... الجيش الأفغاني يحبط هجوماً صاروخياً في كابول

Advertisements

وألقى رحيمي باللوم على حركة طالبان في زرع العبوة الناسفة، لكن طالبان لم تعلق على الحادث حتى الآن.

وكثيراً ما تستخدم طالبان العبوات الناسفة لاستهداف قوات الأمن والمسؤولين الحكوميين.

لكن معظم تلك الهجمات تسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل طفل وإصابة 11 شخصاً في انفجار شمال أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا