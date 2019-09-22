مقتل طفل وإصابة 11 شخصاً في انفجار شمال أفغانستان

قال مسؤولو أمن أفغانستانيون إن انفجاراً وقع بإقليم باروان شمال أفغانستان، ممّا أسفر عن مقتل طفل وإصابة 11 آخرين. طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.
وقال نصرت رحيمي، أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية إن عبوة ناسفة انفجرت حوالي الساعة الرابعة و20 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي أمس السبت، في قرية "شاه ماست كالاندار"، مضيفاً أن الانفجار أسفر عن مقتل طفل وإصابة 11 آخرين على الأقل.
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وألقى رحيمي باللوم على حركة طالبان في زرع العبوة الناسفة، لكن طالبان لم تعلق على الحادث حتى الآن.
وكثيراً ما تستخدم طالبان العبوات الناسفة لاستهداف قوات الأمن والمسؤولين الحكوميين.
لكن معظم تلك الهجمات تسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.
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