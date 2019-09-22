إسرائيل تقطع الكهرباء عن عدة مناطق في الضفة

أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية، أنها ستقطع التيار الكهربائي، اليوم الأحد، عن الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت شركة كهرباء محافظة القدس، أن الجانب الإسرائيلي سيبدأ فعلياً بتقنين وقطع التيار اعتباراً من اليوم وغد ولساعات محددة حتى إشعار آخر.

وتقدم شركة الكهرباء الإسرائيلية نحو 91% من حاجة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من الطاقة، وسط محاولات فلسطينية لتخفيف الاعتماد على إسرائيل من خلال بناء محطات طاقة شمسية إلا أن قدراتها لا تزال قليلة.. بينما تعتبر شركة كهرباء محافظة القدس أكبر شركة فلسطينية تزود الفلسطينيين بالطاقة لمحافظات رام الله والبيرة وبيت لحم وأريحا والأغوار وبعض أحياء في القدس وجميعها تقع في الضفة الغربية.

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