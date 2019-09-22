احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
نشرت رغد صدام حسين مقطع فيديو لوالدها، الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، خلال زيارته لطفلة مصابة في إحدى المستشفيات.
وكتبت رغد تعليقا على مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع تويتر: “سلامته يمة”.
نشرت رغد صدام حسين مقطع فيديو لوالدها، الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، خلال زيارته لطفلة مصابة في إحدى المستشفيات.
وكتبت رغد تعليقا على مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع تويتر: “سلامته يمة”.
المزيد من الأخبار
ويظهر في مقطع الفيديو، الذي لم يتسن لـ”سبوتنك” تحديد تاريخه أو سبب الزيارة، الرئيس الراحل وهو يمازح الطفلة المصابة خلال زيارته لها، وبينما كانت تبكي، يسألها عن ملابسها وعن دراستها، في حين يواسها قائلا: أصابك الخونة، هذا للشرف والوطن”.
في مارس/آذار 2003، دخلت الولايات المتحدة الأمريكية العراق تحت مسمى عملية “تحرير العراق”، وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول من نفس العام، تم القبض على صدام حسين. وظهر لأول مرة في المحكمة عام 2004، ووجهت له تهم تتعلق بغزو الكويت والهجوم على قرية الأكراد بالغاز السام، ولكنه رفض الاعتراف بالمحكمة باعتبارها محكمة “الاحتلال”.
وأدانته المحكمة في أول قضية جنائية ضده، وكانت خاصة بمجزرة قرية “الدجيل”، وحكم عليه بالإعدام، في 23 يوليو/ تموز 2006، وتم تنفيذ الحكم في 30 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر رغد صدام حسين تنشر فيديو “مؤثر” لوالدها مع طفله: “أصابك الخونة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.