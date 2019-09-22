رغد صدام حسين تنشر فيديو “مؤثر” لوالدها مع طفله: “أصابك الخونة”

نشرت رغد صدام حسين مقطع فيديو لوالدها، الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، خلال زيارته لطفلة مصابة في إحدى المستشفيات.

وكتبت رغد تعليقا على مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع تويتر: “سلامته يمة”.

نشرت رغد صدام حسين مقطع فيديو لوالدها، الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، خلال زيارته لطفلة مصابة في إحدى المستشفيات.

وكتبت رغد تعليقا على مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع تويتر: “سلامته يمة”.

المزيد من الأخبار Advertisements

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي لم يتسن لـ”سبوتنك” تحديد تاريخه أو سبب الزيارة، الرئيس الراحل وهو يمازح الطفلة المصابة خلال زيارته لها، وبينما كانت تبكي، يسألها عن ملابسها وعن دراستها، في حين يواسها قائلا: أصابك الخونة، هذا للشرف والوطن”.

في مارس/آذار 2003، دخلت الولايات المتحدة الأمريكية العراق تحت مسمى عملية “تحرير العراق”، وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول من نفس العام، تم القبض على صدام حسين. وظهر لأول مرة في المحكمة عام 2004، ووجهت له تهم تتعلق بغزو الكويت والهجوم على قرية الأكراد بالغاز السام، ولكنه رفض الاعتراف بالمحكمة باعتبارها محكمة “الاحتلال”.

وأدانته المحكمة في أول قضية جنائية ضده، وكانت خاصة بمجزرة قرية “الدجيل”، وحكم عليه بالإعدام، في 23 يوليو/ تموز 2006، وتم تنفيذ الحكم في 30 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.