كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: خسائر فادحة في صفوف "الوفاق" باشتباكات جنوب طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجيش الليبي، اليوم الأحد، عن خسائر فادحة في صفوف كتائب الوفاق باشتباكات جنوب طرابلس.

وقد أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اليوم الأحد، مشاركة جميع القوات البرية والبحرية والجوية فى هجوم "كبير" على ميليشيات قرب طرابلس.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية - فى بيان أوردته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية - إن "هجوما كبيرا ينفذ ضد ميليشيات قرب طرابلس بمشاركة جميع القوات البرية والبحرية والجوية"، مطالبا السكان بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات وعن المواقع التى تتواجد بها هذه الميليشيات .

وأضاف "هناك قصف جوى برى على معسكر اليرموك جنوبى طرابلس بالإضافة إلى قصف تمهيدى جوى ومدفعى ثقيل على مواقع الميليشيات قرب طرابلس".

وكان الجيش الوطنى الليبى أعلن - فى وقت سابق - أن قواته باشرت تنفيذ ضربات جوية مركزة ودقيقة استهدفت مواقع جديدة تابعة للميليشيات المتطرفة فى ضواحى العاصمة طرابلس.

يذكر أن الجيش الليبى أطلق عملية عسكرية واسعة - فى أبريل الماضى - لتحرير طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التى تسيطر عليها.

أعلن المتحدث بإسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، تدمير عدد من الآليات والسيارات المسلحة وقتل عدد من الإرهابيين جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضح "المسماري"، خلال تصريحاته، مساء الخميس، أن مقاتلات سلاح الجو نفذت اليوم الخميس غارة جوية على العناصر الإرهابية وتمركزاتهم وآلياتهم جنوبي العاصمة طرابلس.

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وأشار إلى أن الغارة أسفرت عن تدمير آليتين مسلحتين وسيارتين من نوع استيشن تحمل قيادات إرهابية وأجهزة تشويش للمليشيات الإرهابية بالقرب من منطقة السبيعة.

ومن جانبها أوضحت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي أن ضربات سلاح الجو، اليوم الخميس، استهدفت ودمرت عدة مواقع في مناطق المليشيات.

وأشارت في بيانها إلى أن هذه الأهداف تتضمن مواقع لمقر مليشيا القوة الوطنية المتحركة بمنطقة جنزور شرقي طرابلس، وأكد البيان دقة الاستهداف وتدمير كل الأهداف بنجاح.

قصفت قوات الجيش الليبي، مواقع لقوات حكومة الوفاق داخل قاعدة معيتيقة الجوية.

وكانت قوات الوفاق ومقرها طرابلس، اتهمت قوات الجيش، بقيادة خليفة حفتر، الاثنين، بشن غارات جوية استهدفت مواقع قواتها في مدينة سرت 450 كلم شرق طرابلس خلفت سقوط قتيلين و18 جريحًا.

كما أكدت حكومة الوفاق تعرض مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس لقصف جوي في وقت متأخر ليلة الأحد، متهمة طيران الجيش بالمسؤولية عن استهدافه.