كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس كولومبيا يسعى لفرض عقوبات دولية على فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الرئيس الكولومبي "ايفان دوكي" إلى فرض عقوبات دولية منسقة تستهدف فنزويلا للمساعدة في وقف دعم الرئيس" نيكولا مادورو" للمتمردين الكولومبيين ومهربي المخدرات من زعزعة استقرار أمريكا اللاتينية.

وقارن دوكي، الذي يتهم مادورو بتوفير ملاذ آمن للمقاتلين المتمردين الكولومبيين من جماعة حرب العصابات المسلحة الثورية التي تم تسريحها الآن ومتمردي جيش التحرير الوطني الذين لا يزالون ناشطين، والزعيم الفنزويلي، والرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش، الذي حوكم بسبب جرائم حرب مزعومة.

وقال دوكي قبل السفر لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "يجب أن ننظر في العقوبات والإجراءات الجماعية حتى ينتهي تهديد فنزويلا بحماية الإرهاب في أراضيها."

وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي أن يفهم أن الديكتاتورية يجب أن تنتهي قريبًا لأن المأساة الإنسانية، بالإضافة إلى توطيد نظام ديكتاتوري يتعايش مع عصابات المخدرات والإرهاب، وتشكل تهديدًا لنصف الكرة الغربي بأكمله ول استقرار العالم ".

ومادورو يتهم كولومبيا بالإعداد لمهاجمة فنزويلا، وحذر مرارًا من غزو بالتنسيق مع الحكومة الأمريكية.

وقال دوكي إنه يمكن لدول أمريكا اللاتينية الاحتجاج بمعاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة التبادلية، والمعروفة بأحرفها الأولى الإسبانية TIAR ضد مادورو. وتعتبر المعاهدة أن الهجوم على أي من الموقعين يعد هجومًا عليهم جميعًا.

وقال دوكي: "لقد تم الاحتجاج ببرنامج TIAR عدة مرات وعدة مرات بنجاح، لكن الاحتجاج به ليس بالضرورة أن يشير بطريقة واضحة إلى الأعمال العسكرية". "المهم أولًا هو العمل المنسق."

وأعربت واشنطن، التي فرضت عدة جولات من العقوبات ضد حكومة مادورو، عن أملها في أن تفرض الدول الأوروبية أيضًا عقوبات في الأشهر المقبلة.

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ومعظم الدول الغربية تعتبر مادورو غير شرعي - قائلة إنه حصل على فترة ولاية ثانية العام الماضي من خلال تصويت احتيالي. وكولومبيا هي من بين البلدان التي تدعم زعيم المعارضة خوان غايدو كزعيم صحيح لفنزويلا.

وقال دوكيه أن كولومبيا مستعدة لمواجهة أي هجوم من جانب أعضاء سابقين في متمردي القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، الذين قامت مجموعة منهم بتسليحهم مؤخرًا.

وأضاف دوكي: "عندما يقررون دخول الأراضي الكولومبية، سننتظر هنا بكل قوة القوات المسلحة".

وتابع: "لا يمكنك أبدًا التقليل من محاولة دحر الإرهاب".

وتعرضت كولومبيا مؤخرًا لضغط من إدارة ترامب للحد من زراعة الكوكا، المكون الأساسي في الكوكايين، الذي وصل إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة.

لكن دوكي قال أن المعركة لاستئصال نصف مساحة أكثر من 200 ألف هكتار من النبات بحلول عام 2023 هي حرب بلده.

وقال: "مكافحة الاتجار بالمخدرات هي معركة قناعة، من حيث المبدأ، ونحن لا نفعل ذلك بسبب ضغوط من أي شخص".

