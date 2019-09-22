كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل الرسالة التي أرفقت بتأشير دخول ظريف إلى أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن طريق رسالة مرفقة بتأشيرة الدخول التي منحوها له يوم الخميس الماضي، بأنه "ليس مؤهلا للحصول على تأشيرة دخول إلى أمريكا".

تأشيرة دخول ظريف للولايات المتحدة

وكشف ظريف، في مقابلة مع شبكة CBS News، تعرض كاملة مساء اليوم الأحد، ونشرت وسائل إعلام إيرانية، مقتطفات منها، عن كيفية حصوله على تأشيرة دخول للولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة هذا الاسبوع، قائلا "في رسالة مرفقة بتأشيرتي، ذكروا صراحة أنني لست مؤهلا للحصول على تأشيرة دخول".

وأجاب ظريف على سؤال عن إمكانية اندلاع حرب في المنطقة، بقوله: "لست متأكدا من أننا قادرون على منع اندلاع الحرب، لكنني متأكد من أن أي شخص يبدأ هذه الحرب لن ينهيها".

العلاقات الأمريكية الإيرانية

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على أربعة ناقلات نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية، قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، بينما ردت طهران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية عن مضيق هرمز.

انتهاك الاتفاق النووي

واصلت إيران انتهاك الاتفاق النووي الذي وقعت عليه مع 5 دول كبرى عام 2015 والذي يفرض قيودا على برنامجها النووي مقابل رفع عقوبات مفروضة عليها.

ودائما ما تعلن إيران أنها لن تلتزم بمجموعة من المعايير التي تم الاتفاق عليها وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي، وسعيها لعرقلة تجارة النفط الإيراني للضغط على طهران.

Advertisements

أجهزة طرد مركزي

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، أن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة جديدة في تقليص إيران لالتزاماتها الواردة في الاتفاق الدولي الذي أبرمته مع القوى الكبرى في 2015.

وأكد المتحدث بأسم الوكالة، أن إيران قامت السبت "بتركيب أو هي على وشك تركيب" 22 جهازا للطرد المركزي من نوع "إي- آر 4" في موقع التخصيب نطنز، وجهاز من نوع "إي آر-5" و30 جهازا آخر من نوع "إي آر-6" وثلاثة نماذج من "إي آر-6".

ودعا المدير العام بالإنابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا، إيران إلى الرد فوراً على أسئلة الوكالة المتعلقة ببرنامجها النووي، وذلك خلال خطاب ألقاه في افتتاح الاجتماع الدوري لمجلس حكام الوكالة التي تتخذ من فيينا مقراً لها بعد يوم من اجتماع رفيع المستوى مع مسؤولين إيرانيين في طهران.

تدمير نسخة منشأة نووية

ومنذ يومين، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الولايات المتحدة قامت بتدمير نسخة منشأة نووية إيرانية، على بعد 80 متراً تحت الأرض.

وأوضحت الصحيفة، أن واشنطن منذ 10 سنوات قامت بتشييد نموذج مشابه في حجمه لمنشأة "فوردو" النووية، الواقعة على بعد 100 كيلو متر، جنوب إيران.

كما ذكرت الصحيفة، أنه تم قصف المنشأة التي تم بناؤها على عمق 80 مترا تحت الأرض بقنابل عملاقة من طراز GBU-57 MOP (اختصار لـ Massive Ordnance Penetrator)، وهي قنبلة ضخمة بوزن 13.6 طن، وهذه القنبلة التي تدعى “أم القنابل”.