كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تعتقل 6 من ميانمار وتصادر طنا من دواء الكيتامين قرب جزر نيكوبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقل خفر السواحل الهندي ستة رجال من ميانمار وصادر طن من دواء الكيتامين- 42 مليون دولار- بعد اكتشاف سفينة مشبوهة في المحيط الهندي بالقرب من جزر نيكوبار.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن حاملة المخدرات التي يبلغ حجمها 1160 كيلوجرامًا (حوالي 2500 جنيه إسترليني) جاءت بعد أن رصد خفر السواحل الهندي القارب الذي أطفأ أنواره يوم الأربعاء الماضي في المنطقة الاقتصادية الخالصة بالهند.

ولم يستجب طاقم القارب للمكالمات الإذاعية واستقلها خفر السواحل في النهاية، حيث عثر المسؤولون على "57 حزمة من المواد المشبوهة" يوم الجمعة.

وأضافت وزارة الدفاع، في بيانها: "كشف التحليل الأولي ... أن المادة المشبوهة هي الكيتامين وكان هناك 1160 عبوة لكل كيلوجرام على ظهر السفينة"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

تم نقل الرجال والبضائع الميانمارية الستة إلى ميناء بلير، عاصمة جزر أندامان ونيكوبار، حيث تم استجوابهم من قبل المحققين.

وأوضح البيان: "ادعوا أنهم غادروا ميانمار في 14 سبتمبر وكان من المقرر أن يلتقوا بقارب آخر يعمل بالقرب من خط الحدود البحرية التايلاندية الماليزية يوم السبت".

وتقع جزر نيكوبار بالقرب من جنوب شرق آسيا، قبالة ساحل ميانمار. وتقع أجزاء من ميانمار ولاوس وتايلاند في منطقة "المثلث الذهبي" التي ينعدم فيها القانون، وهي ثاني أكبر منطقة منتجة للعقاقير في العالم بعد أمريكا اللاتينية.

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ويتم انتاج كميات كبيرة من المخدرات مثل الهيروين والميثامفيتامين في مختبرات غابات نائية كل عام ويتم تهريبها عبر آسيا وخارجها.

وفي سياق منفصل، أعلنت الهند عن خفض الضرائب على الشركات المحلية إلى أدنى مستوى في تاريخ البلاد، مع سعي الحكومة لإحياء النمو الاقتصادي الذي تعثر مؤخراً.

وقالت نيرمالا سيتارامان وزيرة المالية الهندية، يوم الجمعة، أن نيودلهي ستقوم بخفض معدل الضريبة على الشركات الأساسية من 30 بالمائة إلى 22 بالمائة.

وأوضحت وزيرة المالية أن نظام ضرائب الشركات في الهند من شأنه الآن أن يكون على قدم المساواة مع العديد من الدول الواقعة في آسيا وجنوب شرق آسيا.

والاقتصاد الهندي سجل أبطأ وتيرة نمو في نحو 6 سنوات خلال الربع الثاني من العام الحالي مع ضعف طلب المستهلكين والاستثمارات الخاصة، ليكون التباطؤ الفصلي الخامس على التوالي.

وقال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أن خفض الضرائب على الشركات بأنها خطوة تاريخية من شأنها تعزيز جاذبية الهند كوجهة استثمارية.

وكتب رئيس الوزراء في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن القرارات المعلنة في الأسابيع القليلة الماضية تظهر أن الحكومة لا تترك أي جهد دون تغيير لجعل الهند مكاناً أفضل لممارسة الأعمال التجارية.

وتابع: "تسعى الحكومة لتحسين الفرص لجميع قطاعات المجتمع وزيادة الرخاء من أجل جعل الهند اقتصاداً بقيمة 5 تريليونات دولار".