كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشركات الكبرى تلتزم بخفض الانبعاثات قبل قمة المناخ في الأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال منظمون اليوم الاحد، إن نحو 90 شركة كبيرة في قطاعات من الغذاء إلى الاسمنت وأنظمة الإتصالات السلكية واللاسلكية تعهدت بخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري في حملة جديدة لتوجيه العديد من الجنسيات نحو مستقبل منخفض للكربون.

وأكد "We Mean Business"، وهو تحالف لمجموعات الدعوة: "أن العشرات من الشركات قد انضمت إلى المبادرة، والتي تهدف إلى تحفيز اتخاذ إجراءات أسرع بشأن تغير المناخ.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريس" في بيان: "نحتاج الآن إلى العديد من الشركات للانضمام إلى الحركة، وإرسال إشارة واضحة إلى أن الأسواق تتغير".

وتم إطلاق التحالف في يونيو بدعوة من قادة الأمم المتحدة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني للعمل.

وأعلنت أول 28 شركة تنضم في الشهر التالي، وهناك 87 شركة تعمل الآن، مع القيمة السوقية الإجمالية لأكثر من 2.3 تريليون دولار.

ووافقت بعض الشركات في الائتلاف على خفض انبعاثاتها من الكربون إلى صافي الصفر بحلول عام 2050، بما في ذلك شركة الغذاء السويسرية نستله، وشركة مواد البناء الفرنسية سان جوبان، وشركة مستحضرات التجميل الفرنسية لوريال.

لم يصل الآخرون إلى مستوى الالتزام بالكربون المحايد، لكنهم يقولون إنهم سوف يربطون عملياتهم بهدف الحد من الزيادة في متوسط درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية المنصوص عليها في اتفاقية باريس لعام 2015.

وتضم هذه المجموعة شركة نوكيا الفنلندية للاتصالات، ومجموعة دانون الفرنسية للأغذية وشركة استرازينيكا لصناعة الأدوية البريطانية.

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ونظرًا لأن تسارع تأثيرات المناخ من ذوبان القمم الجليدية إلى ارتفاع مستوى سطح البحر والنماذج المناخية القاسية التي تتجاوز الطقس، يقول العلماء أن العالم بحاجة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى النصف على مدار العقد المقبل لتجنب الاحترار الكارثي.

ومع استمرار شركات الوقود الأحفوري في تطوير حقول النفط والغاز الجديدة، وتوسيع العديد من الدول النامية للطاقة التي تعمل بالفحم، فإن تعهدات التحالف ضئيلة للغاية بالنسبة للانبعاثات العالمية المتزايدة.

وتساءل بعض الخبراء عما إذا كانت الشركات المتداولة علنًا الملتزمة بزيادة عوائد المساهمين ستكون قادرة على القيام بالاستثمارات الشاملة اللازمة لمكافحة تغير المناخ.

ومع ذلك، يضغط العديد من المستثمرين على الشركات للتصدي لمخاطر المناخ، ويواجه الرؤساء التنفيذيون أيضًا ضغوطًا من تصاعد النشاط الشبابي، الذي حشد الملايين حول العالم للاحتجاج يوم الجمعة.

وقال ليز كينغو، الرئيس التنفيذي لميثاق الأمم المتحدة العالمي، الذي يشجع "هذه الشركات الجريئة تقود الطريق نحو نقطة تحول إيجابية حيث استراتيجيات الشركات المحاذاة بمقدار 1.5 درجة مئوية هي الوضع الطبيعي الجديد للشركات وسلاسل التوريد الخاصة بها في جميع أنحاء العالم". الممارسات التجارية المسؤولة.

ويرى الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريس أن القطاع الخاص ضروري لضمان تعهدات أكثر طموحًا في قمة العمل المناخي التي عقدت يوم الاثنين في نيويورك، والتي تهدف إلى تعزيز صفقة باريس قبل أن تدخل مرحلة التنفيذ الحاسمة العام المقبل.

ومن المقرر أن تتحدث شركات مثل مجموعة الطاقة الدنماركية "Orsted" وشركة الطاقة الإسبانية "Iberdrola" وشركة التأمين الألمانية "Allianz" إلى جانب الحكومات في الاجتماع الذي يستمر ليوم واحد، وفقًا لمسودة جدول الأعمال.

