كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة مكافحة الشغب في هونج كونج تحد من الاحتجاجات قرب المطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذت شرطة مكافحة الشغب في هونج كونج موقعها في محطة السكك الحديدية الرئيسية التي تخدم المطار اليوم الأحد لمنع احتجاج جديد مناهض للحكومة يستهدف السفر الجوي بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة في الشوارع في الأراضي التي تحكمها الصين.

واستهدف المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية المطار من قبل، حيث احتلوا قاعة الوصول، وسدوا الطرقات المقاتلة وأشعلوا حرائق الشوارع في بلدة تونغ تشونغ المجاورة، وقاموا بمحاصرة محطة المترو التابعة لها.

وقالت هيئة المطا: "أن المطار السريع الذي ينقل الركاب تحت الميناء وعبر سلسلة من الجسور إلى المطار، الذي تم بناؤه على أرض مستصلحة حول جزيرة نائية، كان يسمح فقط للركاب بالركوب في وسط مدينة هونج كونج وليس في شبه جزيرة كولون.

وسمح فقط للأشخاص الذين يحملون تذاكر الطيران بدخول المحطة. وتأثرت خدمات الحافلات أيضا.

وقال مسافر، متقاعد يبلغ من العمر 73 عامًا من كندا، إنه لا يواجه مشكلة في الاحتجاجات إذا كانت "قانونية وسلمية".

وقال الرجل الذي طلب عدم الكشف عن هويته "إنهم يحاولون فقط التعبير عن مطالبهم"، مضيفًا، "بصفتي مقيمًا متحضرًا، أعتقد أن هذه المطالب شرعية".

وقالت المسافر الاسترالية جودي بول البالغة 55 عامًا التي قضت اسبوعًا في عطلة في المستعمرة البريطانية السابقة، أن الاحتجاجات لم تؤثر على رحلتها.

وتجمع مئات المحتجين، صغارًا وكبارًا، في مركز تجاري في بلدة شا تين في الأقاليم الجديدة، وهم يهتفون: "أهالي هونج كونج ينتفضون"، مضيفون: "استمروا في قوتكم".

وصاحوا: "الكفاح من أجل الحرية، حرروا هونج كونج".

كما غنوا "النشيد" الجديد لهونغ كونغ، المجد لهونغ كونغ.

وكانت العائلات تصنع الطيور الورقية مع شعارات وتعلقها على الأطر. كانت إحدى الفتيات تجلس على الأرض وهي تقوم بواجبها الحسابي.

وتتمثل المطالب الأربعة الأخرى في التراجع عن كلمة "الشغب" لوصف التجمعات، والإفراج عن جميع المتظاهرين المحتجزين، والتحقيق المستقل في وحشية الشرطة المتصورة وحق سكان هونغ كونغ في اختيار قادتهم.

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لقد ضرب العنف جيوب هونج كونج في أوقات مختلفة على مدار أكثر من ثلاثة أشهر، مما سمح للحياة بأن تستمر كما هو معتاد لمعظم الوقت.

ولكن صور قنابل البنزين واشتباكات الشوارع التي تبث في جميع أنحاء العالم تمثل إحراجًا كبيرًا لبكين قبل أيام قليلة من الذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية الشعبية في الأول من أكتوبر.

وألغت حكومة هونغ كونغ بالفعل عرضًا كبيرًا للألعاب النارية للاحتفال باليوم في حالة وقوع المزيد من الاشتباكات.

وقالت الصين، التي لديها حامية لجيش التحرير الشعبي في هونغ كونغ، إنها تثق في زعيم هونج كونج كاري لام لحل الأزمة.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا قنابل حارقة في بلدتين جديدتين يوم السبت بعد أن قامت مجموعات مؤيدة للصين بإسقاط بعض "جدران لينون" من الرسائل المعادية للحكومة. كانت هناك اشتباكات عنيفة في أماكن أخرى من المدينة.

وأدانت الشرطة العنف وقالت إنه كان هناك العديد من الإصابات الخطيرة في المعارك بين أشخاص من "وجهات نظر مختلفة".

وقالت الشرطة في بيان اليوم الأحد "لقد ألقوا قنابل حارقة على سيارات الشرطة وضباط الشرطة، وحتى حاولوا خطف مسدس ضابط شرطة".

ويشعر المحتجون بالغضب إزاء ما يرون أنه تدخل صيني زاحف في هونغ كونغ، والذي عاد إلى الصين في عام 1997 بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" تهدف إلى ضمان الحريات التي لا تتمتع بها في البر الرئيسي.

وتقول الصين إنها ملتزمة بترتيب "دولة واحدة ونظامان" وتنفي التدخل. واتهمت الحكومات الأجنبية بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا بالتحريض على الاضطرابات.

وكتبت وزيرة العدل تيريزا تشينج على مدونتها أنه سيتم التمسك بسيادة القانون.

وكتبت قائلة: "تُطبق محاكمنا العدالة بما يتماشى تمامًا مع القانون والأدلة المقبولة، وقد لا يحب البعض النتيجة، لكن هذا لا يعني أن استقلال القضاء يتعرض له بأي شكل من الأشكال".

