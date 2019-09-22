كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 26 شخصا في حادث تحطم حافلة شمالي باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الأحد، تحطم حافلة ركاب، في ممر جبلي يقع شمالي البلاد.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن مقتل حوالي 26 شخصا جراء تحطم حافلة ركاب بممر جبلى شمال البلاد.

ونقلت القناة عن الشرطة قولها إن الحافلة كانت في طريقها من مدينة "سكاردو" إلى مدينة "روالبندي" عندما تحطمت مما أسفر عن مقتل 26 شخصا بينهم سيدات وأطفال وإصابة أكثر من 15 آخرين بجروح خطيرة.

ولفتت الشرطة إلى أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه لم تضح على الفور أسباب وقوع الحادث، وفقًا لما ذكرته وكالة سبوتنيك.

صرح رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الخميس، بأن باكستان تشعر بخيبة أمل إزاء فشل الولايات المتحدة وحركة طالبان الإسلامية في التوصل إلى اتفاق سلام خلال المحادثات الأخيرة في الدوحة.

وقال عمران خان، في مؤتمر صحفي، حسبما نقلت صحيفة "الخليج 365" الباكستانية: "هذا مأساوي للغاية. لقد كانوا على وشك التوقيع على اتفاق سلام ... لقد عقدت اجتماعًا مع الرئيس ترامب في نيويورك يوم الاثنين وأصر على استئناف حوار السلام مع طالبان".

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وأكد رئيس الوزراء الباكستاني، أنه فوجئ بإعلان "ترامب" عن انهيار المفاوضات. كما أشار خان إلى أهمية الوصول إلى السلام في أفغانستان لمنطقة آسيا الوسطى بأكملها.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن محادثات السلام مع طالبان "منتهية"، بعد أن أعلنت الحركة مسؤوليتها عن هجوم إرهابي في كابول أسفر عن مقتل جندي أمريكي.

ووقع الحادث في 2 سبتمبر، بعد ساعات من مشاركة الممثل الخاص الأمريكي للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد، مع قادة الأمة في تفاصيل اتفاق السلام الذي تم إعداده.

من قبل حركة طالبان وواشنطن خلال الجولة التاسعة من المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة.

حاول الجانبان منذ حوالي عام التفاوض على اتفاق سلام يضمن انسحاب القوات الأجنبية مقابل ضمان الحركة بأن البلاد لن تصبح ملاذًا آمناً للإرهابيين.

لكن المحادثات استبعدت الحكومة الأفغانية، لأن حركة طالبان تعتبرها دمية أمريكية. انتهت الجولة الأخيرة من المحادثات في الدوحة في 1 سبتمبر. وقال خليل زاد، إن واشنطن وطالبان "على عتبة اتفاق".