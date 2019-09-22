كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يونكر": مقتنع بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيحدث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جان كلود يونكر، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، إنه مقتنع بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيحدث، مكررًا، أنه إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فستكون هناك حدود جديدة بين أيرلندا الشمالية وإيرلندا.

وأضاف لقناة "سكاي نيوز"، في مقابلة الأسبوع الماضي، قبل أن يرى الأفكار التي أرسلتها حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى بروكسل لمحاولة دفع محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الأمام: "أنا مقتنع بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يحدث".

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت هناك حدود جديدة بين مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية وأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي إذا كان هناك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال "يونكر": "نعم ... علينا أن نتأكد من الحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي والسوق الداخلية".

وأصدر الاتحاد الأوروبي تحذيرًا شديد اللهجة، يوم الأربعاء 18 سبتمبر، من أن بريطانيا كانت متجهة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - بريكست - بدون صفقة مؤذ، بأفكار لندن حول استبدال الدعم المثير للجدل لفتح اتفاق متطابق قصير قبل ستة أسابيع فقط من موعد مغادرة بريطانيا.

مخاطبًا النواب الأوروبيين في ستراسبورج، رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، قال إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أخبره، أن لندن لا تزال ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنها ستغادر مع أو بدون صفقة في يوم 31 أكتوبر.

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وهتف النواب المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - بريكست - في الحجرة.

وقال "يونكر"، تعليقاته التي تلقي بثقلها على الجنيه الاسترليني: "لم يتبق سوى القليل من الوقت ... خطر عدم وجود صفقة حقيقي للغاية".

سيجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في قمة في بروكسل يومي 17 و 18 أكتوبر، أي قبل أسبوعين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - بريكست - إلى أكثر من ثلاث سنوات بعد تصويت البريطانيين للمغادرة.

لكن بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورجان، بدا سلبيا يوم الأربعاء 18 سبتمبر، بشأن احتمالات عقد "جونسون" صفقة بعد ذلك بعد أن أظهرت جولات المحادثات الأخيرة بين الجانبين وجود ثغرات كبيرة.

وقالت مصادر من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إنه من غير المرجح أن تقدم بريطانيا مجموعة كاملة من المقترحات المكتوبة التفصيلية حول الكيفية التي تريد بها تغيير نص صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - بريكست - القائمة - لكن المتوقفة قبل نهاية الشهر.

وقال دبلوماسي أوروبي يتعامل مع بريكست - خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي -: "إذا كان هذا هو الحال، فستنتهي القمة بلا شيء. إذا كان هناك اتفاق، فيجب أن يكون هناكاستعداد إلى حد كبير مقدمًا. إنها تقنية للغاية لمغادرة البلاد للقادة في اللحظة الأخيرة".