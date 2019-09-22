وفاة حامل وجنينها داخل المستشفى.. فتح تحقيق عاجل والدكالي يتوعد المقصرين!

فتحت وزارة الصحة، أمس السبت، تحقيقا عاجلا حول ظروف وملابسات وفاة امرأة حامل وجنينها بالمستشفى الإقليمي بالعرائش، من أجل تحديد المسؤوليات في حالة تأكد وجود خطإ أو إهمال في التكفل بهذه المرأة الحامل.

وأوضحت وزارة الصحة، أنها علمت بأن امرأة حامل توفيت هي وجنينها، صبيحة الخميس الماضي، بالمستشفى الإقليمي بالعرائش، بعد أن تم توجيهها مساء يوم الأربعاء 18 شتنبر الجاري من المستشفى المحلي بالقصر الكبير من أجل الولادة.

وأكدت الوزارة، أنها لن تتوانى في اتخاذ كل ما يستوجب من إجراءات، وبالصرامة اللازمة، وفق ما سيتوصل إليه التحقيق بخصوص هذه النازلة، ووفق ما سيؤول إليه البحث القضائي والتشريح الذي أمر به الوكيل العام للملك لدى المحكمة بالعرائش.

وحسب ما نشرنا في خبر سابق، أفادت مصادر “اليوم24″، أن أقارب الحامل المتوفاة، التي كانت تبلغ من العمر قيد حياتها 23 سنة، يحملون مسؤولية وفاتها للمسؤولين عن المستشفى الإقليمي.

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وأكدت المصادر ذاتها، أن الهالكة توفيت نتيجة الإهمال، الذي تعرضت له، لاسيما أنها ظلت تتألم لساعات، وهي تنزف، بعد ولوجها قسم الولادة في المستشفى ذاته، في العاشرة ليلا من يوم الأربعاء، حيث فارقت الحياة صباح الخميس.

وأصيب أقارب الضحية، بحسب مصادر “اليوم24″، بصدمة كبيرة، جراء وفاتها، ما دفع أحدهم إلى تكسير زجاج قسم الولادة، بالإضافة إلى صياحهم، ومطالبتهم بفتح تحقيق في أسباب وفاتها.

وأوضحت المصادر نفسها أن الحامل المتوفاة تنحدر من القصر الكبير.