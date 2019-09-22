شكرا لقرائتكم خبر عن نخبة حضرموت تنتشر في المكلا لتأمين احتجاجات الشعب والان مع التفاصيل

نفذت قوات الامن و النخبة الحضرمية صباح اليوم الأحد، انتشاراً أمنياً كثيفاً في مدينة المكلا وذلك من اجل تامين الوقفة الاحتجاجية الكبرى التي دعت إليها لجنة التصعيد العليا للمطالبة بحقوق حضرموت.

وتركزت قوات الامن والنخبة في اغلب شوارع مدن المكلا الرئيسية والفرعية، بينما سيرت وحدات من القوات ذاتها دوريات تجوب وسط المكلا وأطرافها.

ورفعت السيارات التابعة للامن على متنها أعلام الجنوب ورايات حضرموت.

وستشهد مدينة المكلا عصر اليوم احتشاد جماهيري كبير، تأييدًا للسلطة المحلية ومواقف قيادتها المعبرة عن توجهات الاجماع الحضرمي بما في ذلك قرار محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" بتوقيف ضخ النفط حتى تتجاوب الحكومة لمطالب وحقوق حضرموت وأبنائها.