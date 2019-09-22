شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المكلا على موعد مع التظاهرة الكبرى تأييدا للبحسني ومناهضة لفساد الحكومة والان مع التفاصيل

تشهد مدينة المكلا عصر اليوم احتشاد جماهيري كبير، تأييدًا للسلطة المحلية ومواقف قيادتها المعبرة عن توجهات الاجماع الحضرمي بما في ذلك القرار الشجاع الذي اقدم عليه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" بتوقيف ضخ النفط حتى تتجاوب الحكومة لمطالب وحقوق حضرموت وأبنائها.

وكان مؤتمر حضرموت الجامع قد وجه نداء لجميع أطياف المجتمع الحضرمي حاضرة وبادية ومكوناتهم كافة إلى المشاركة في هذا الاحتشاد الكبير، مؤكدًا بأن دعوته هذه تأتي "انطلاقًا من موقفه الداعم لأهل حضرموت وتحركاتهم الشعبية، وحقهم في التعبير السلمي لرفع الضيم والتهميش ، ووقف العبث والنهب لمقدراتهم ، والمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة".

ودعا مؤتمر_حضرموت الجامع أبناء المحافظة ان تكون مشاركتهم "واعية ورشيدة، ليظهروا للعالم جسارة الحضارم وقوتهم وعمق حضارتهم، وترابط وحدة نسيجهم الاجتماعي.