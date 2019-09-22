شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن طائرة استطلاع إسرائيلية تحلق في أجواء الجنوب اللبناني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:57 مساءً, 22 سبتمبر 2019 م المناطق - وكالات عاود الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي تحليقه في أجواء الجنوب اللبناني منتهكا قرار مجلس الامن رقم 1701.

وأفادت مصادر امنية اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية نوع “MK” حلقت فوق مدينة النبطية والبلدات المحيطة بها في الجنوب اللبناني وصولًا إلى منطقة إقليم التفاح، صعودًا نحو مرجعيون وبنت جبيل ثم غادت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرة استطلاع إسرائيلية تحلق في أجواء الجنوب اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.