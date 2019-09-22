بريطانيا تؤيد حق السعودية في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم

أعلنت بريطانيا، الأحد، تأييدها السعودية في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم محتمل.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب إن بلاده تستبعد أي دور لمليشيا الحوثي في الهجمات التي طالت معملين للنفط، تابعين لشركة أرامكو السعودية.

كانت مليشيا الحوثي الانقلابية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن تحقيقات أولية أفادت بضلوع إيران في تنفيذ الهجمات الإرهابية التي هددت سوق الطاقة العالمي.

وأكد راب أن لندن تتابع عن قرب تطورات الأحداث عقب الهجمات الإرهابية على السعودية، وتدرس بعناية معلومات بشأنها قبل تحميل أحد مسؤولية الهجوم.

Advertisements

وسبق أن وصفت بريطانيا الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية بأنه "خطير وشائن"، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة، فيما اعتبرته "انتهاكا سافرا للقانون الدولي".





ومطلع الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات من دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق.

وحمَلت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، إيران المسؤولية عن هذا الهجوم.