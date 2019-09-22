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الإماراتيون في الخارج يصوتون في انتخابات "الوطني الاتحادي" 2019

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

العين الإخبارية

الأحد 2019/9/22 02:08 م بتوقيت أبوظبي

ناخب إماراتي يدلي بصوته في سفارة بلاده بالجزائر

منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بدأ الإماراتيون في الخارج أعضاء الهيئات الانتخابية الإدلاء بأصواتهم، في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

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وبدأت البعثات الدبلوماسية في استقبال الناخبين الإماراتيين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات في الخارج، والتي تستمر يومين.

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ورصد مراسلو "العين الإخبارية" في مختلف البلدان، توافد الناخبين على السفارات والقنصليات في الخارج، حيث تسير عملية الاقتراع بكل يسر وسهولة.

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وقدمت اللجنة الوطنية للانتخابات كل التسهيلات والإمكانيات من أجل جاهزية جميع مراكز التصويت المنتشرة حول العالم، وضمان شفافية ونزاهة ودقة العملية الانتخابية وسيرها بسلاسة وانتظام وفق أفضل المعايير.

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وفق الجدول الزمني للجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات تستقبل البعثات الدبلوماسية الإماراتية أعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في انتخابات "الوطني الاتحادي"، في دورته الرابعة يومي الأحد والإثنين 22 و23 سبتمبر/أيلول الجاري. 

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ويستقبل 118 مركزا انتخابيا حول العالم جمهور المنتخبين من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 مساء، حسب التوقيت المحلي للمدينة التي يوجد فيها المركز الانتخابي.

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ووفقا لفروق التوقيت العالمية كانت العاصمة النيوزيلندية ولينجتون أول المدن التي شهدت انطلاق عملية التصويت في الخارج، على أن تكون مدينة لوس أنجلوس الأمريكية آخر المناطق التي تنطلق فيها عمليات التصويت.

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وجاء تحديد عدد المقار الانتخابية في الخارج ومواقع تمركزها بعد دراسة مستفيضة، أجرتها اللجنة الوطنية للانتخابات لأعداد المواطنين والمواطنات الموجودين في الخارج، وفترات وأوقات سفرهم، سواء للدراسة أو السياحة.

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ويخوض 479 مرشحا ومرشحة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، بعد اعتماد اللجنة الوطنية للانتخابات جميع الانسحابات التي تم التقدم لها.

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