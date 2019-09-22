انت الان تتابع روحاني : إيران ستقدم خطة لأمن الخليج في الجمعية العامة للأمم المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الإيراني حسن روحاني

ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد أنه سيقدم خطة بشأن تحقيق الأمن في الخليج بالتعاون مع الدول الأخرى في المنطقة عندما يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع.

وتتهم السعودية والولايات المتحدة إيران بتنفيذ هجمات على منشأتي نفط سعوديتين في 14 سبتمبر أيلول في أكبر هجوم حتى الآن على منشآت نفطية في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وتنفي إيران ضلوعها في الهجوم الذي أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران المسؤولية عنه.

ونقل الموقع الرسمي لروحاني عنه قوله "سنقدم هذا العام خطة للعالم في الأمم المتحدة يمكن من خلالها للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتعاون مع دول المنطقة تحقيق الأمن للخليج الفارسي وبحر عمان بمساعدة دول المنطقة".

ولم يخض في التفاصيل.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق يوم الجمعة على إرسال قوات أمريكية لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية السعودية بعد الهجمات الأخيرة على المملكة.

وقال روحاني إن وجود قوات أجنبية في الخليج يؤدي لانعدام الأمن بالنسبة لصناعة النفط والشحن.

ووصفت السعودية الضربات التي استهدفت منشأتي بقيق وخريص بأنها اختبار للإرادة العالمية للحفاظ على النظام الدولي وقالت إنها تتطلع لبناء جبهة موحدة في الجمعية العامة.

وقال روحاني خلال كلمته التي ألقاها في طهران خلال حفل في الذكرى السنوية لبدء حرب إيران مع العراق بين عامي 1980 و1988 "لسنا الذين ينتهكون حدود الآخرين ولن نسمح كذلك لأحد بانتهاك حدودنا".

وعرض التلفزيون الإيراني صواريخ طويلة المدى وزوارق سريعة وسفنا حربية في إطار إحياء تلك الذكرى.