زلزال بقوة 6.4 درجة يهز إقليم مالوكو الإندونيسي

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هز زلزال بقوة 6.4 درجة منطقة "مالوكو تينجارا بارات" بإقليم مالوكو الإندونيسي صباح اليوم الأحد، لكن من غير المحتمل أن يؤدي إلى حدوث موجات مد عاتية "تسونامي"، طبقا لما ذكرته هيئة "الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء" الإندونيسية.
وقالت وكالة "انتارا" الإندونيسية للأنباء اليوم إنه جرى تحديد موقع الزلزال على بعد 165 كيلومترا شمال غرب المنطقة، على عمق 11 كيلومترا، طبقا لما ذكرته الهيئة في موقعها الالكتروني الرسمي.
وحذرت الهيئة من احتمال حدوث توابع زلزالية.
ولم ترد أنباء عن حدوث إصابات أو سقوط قتلى بسبب الزلزال.
وإقليم مالوكو هو واحد من الأقاليم الإندونيسية المعرضة للزلازل.
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