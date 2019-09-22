الان تتابع سكاي نيوز: طائرات مسيرة تقصف مقرا للحشد الشعبي العراقي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 12 دقيقة - 1:19 م, 22 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 غرب مدينة الرطبة غربي الأنبار قصفت طائرات مسيرة مقرا للحشد الشعبي العراقي، اليوم الأحد، بحسب ما ذكرت “سكاي نيوز”، في نبأء عاجل. ونقلت القناة عن مصادرها قولها إن “طائرات مسيرة مجهولة المصدر قصفت مقرا للحشد الشعبي العراقي غرب مدينة الرطبة غربي الأنبار”.

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