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بريطانيا تؤيد حق السعودية في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم

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الأحد 22 سبتمبر 2019

بريطانيا تؤيد حق السعودية في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم

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متابعات_الخليج 365

أعلنت بريطانيا، الأحد، تأييدها حق السعودية في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم محتمل. 

 

وقال وزير الخارجية دومينيك راب إن بلاده تستبعد أي دور مليشيا الحوثي في الهجمات التي طالت معملين للنفط تابعين لشركة أرامكو السعودية. 

 

كانت مليشيا الحوثي الانقلابية قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن تحقيقات أولية أفادت بضلوع إيران في تنفيذ الهجمات الإرهابية التي هددت سوق الطاقة العالمي.

 

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وأكد راب أن لندن تتابع عن قرب تطورات الأحداث عقب الهجمات الإرهابية على السعودية، وتدرس بعناية معلومات بشأنها قبل تحميل أحد مسؤولية الهجوم.

 

وسبق أن وصفت بريطانيا الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية بأنه "خطير وشائن"، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة فيما اعتبرته "انتهاك سافر للقانون الدولي". 

 

ومطلع الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أعلنت السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات من دون طيار.

 

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق. 

 

وحمَلت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، إيران المسؤولية عن هذا الهجوم. 

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