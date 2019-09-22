شكرا لقرائتكم تونس.. القروي من سجنه: متفائل بالفوز على سعيّد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال قطب الإعلام التونسي المسجون نبيل القروي إنه "متفائل" بالفوز على أستاذ القانون المستقل قيس سعيّد، في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.

وتغلب القروي وسعيد على 24 مرشحاً في الجولة الأولى من الانتخابات التي عقدت يوم 15 سبتمبر/أيلول.

وحبست السلطات التونسية القروي يوم 23 أغسطس/آب في انتظار التحقيق في تهم بغسل الأموال والتهرب الضريبي. وسُمح له بخوض السباق الرئاسي لأنه لم يُدن.

وأرسلت وكالة "أسوشيتد برس" أسئلة إلى محاميه، كامل بن مسعود، الذي رد بتعليقات القروي.

في تلك الإجابات المكتوبة، أعرب القروي عن تفاؤله بالتقدم على سعيّد، الذي حل أولاً في الجولة الأولى من الانتخابات. حيث كتب القروي: "بالطبع لدينا فرصة، لأنها جولة ثانية وسيعيد كلا المرشحين من نقطة الصفر".

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ولم يتم تحديد موعد حتى الآن لجولة الإعادة لكن لجنة الانتخابية التونسية تقول إنها ستعقد بحلول 13 أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت حركة "النهضة"، التي حلّ مرشحها إلى الانتخابات الرئاسية ثالثاً في الدورة الأولى، قد أعلنت الجمعة أنها ستدعم سعيّد في الدورة الثانية. وكان مرشّح حزب النهضة للانتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو حلّ في المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات بحصوله على 12.9% من الأصوات.

وحصل سعيد أيضاً على دعم مرشح آخر هو رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي.

وحل سعيّد المستقل والمعروف بمواقفه المحافظة أولاً في الدورة الأولى التي أجريت الأحد بـ18.4% من الأصوات.

ويواجه سعيّد المؤيد للامركزية جذرية، في الدورة الثانية قطب الإعلام نبيل القروي الموقوف الذي حصل على 15.6% من الأصوات.